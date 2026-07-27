В середине августа в детском лагере «Олимп» появятся два новых корпуса

Работы на объекте ведутся с опережением графика. Финансирование стройки обеспечено в полном объеме. Все необходимые стройматериалы (сэндвич-панели, металлоконструкции, оконные блоки и элементы внутренней отделки) завезены на стройплощадку. Рабочими объект тоже обеспечен в полной мере. Во всем этом лично убедился мэр Хабаровска Сергей Кравчук, побывавший с инспекцией в «Олимпе». «Подрядчику необходимо закрыть тепловой контур и сдать эти два корпуса в эксплуатацию. Наша главная задача — обеспечить грамотную организацию труда на финальном этапе, чтобы уже во второй половине августа обновленный лагерь принял 240 детей. Мы создаем для хабаровских школьников условия отдыха, соответствующие самым высоким современным стандартам безопасности и комфорта», — заявил Сергей Кравчук. Модернизация этого пригородного детского лагеря, расположенного в селе Бычиха Хабаровского района, финансируется из городского и краевого бюджета — из них на эти цели было выделено 100 и 150 млн рублей соответственно. А еще «Олимп» стал участником федеральной программы субсидирования загородных объектов отдыха и оздоровления детей. Параллельно ведется поиск дополнительных сотрудников для работы в этом лагере. На данный момент в «Олимпе» отдыхают 152 ребенка, но после окончания строительства двух новых корпусов лагерь сможет принимать 240 детей в смену. Подростки будут жить в комнатах, рассчитанных на два-четыре человека. При этом каждый номер оснащен индивидуальным санузлом, душевой кабиной и системой кондиционирования воздуха. Добавим, что с 2023 по 2025 год была проведена масштабная модернизация лагеря «Олимп». Тогда там были построены четыре модульных жилых корпуса и столовая, рассчитанная на 240 мест. На эти цели из городского бюджета было выделено свыше 448 млн рублей.