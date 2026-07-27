В красноярском роддоме № 4 появился УЗИ-аппарат за 10 миллионов рублей

Ключевая особенность аппарата — возможность глубокой диагностики печени: он позволяет выявить степень жировой инфильтрации и определить жесткость тканей с помощью эластографии. Эта функция особенно важна для пациентов с гепатитом С — врачи смогут точнее следить за развитием болезни и своевременно корректировать лечение.