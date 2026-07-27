В красноярском роддоме № 4 появился УЗИ-аппарат за 10 миллионов рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском межрайонном роддоме № 4 ввели в эксплуатацию современный ультразвуковой аппарат высокого класса GE Health Care Logiq P10. Стоимость оборудования составила 10 миллионов рублей. Деньги были выделены из бюджета Красноярского края в рамках национального проекта «Семья».
Новая ультразвуковая система позволяет проводить исследования в педиатрии, неонатологии, абдоминальной диагностике, гинекологии, урологии, ангиологии, а также при обследовании скелетно-мышечной системы, поверхностных органов и в онкологии.
Ключевая особенность аппарата — возможность глубокой диагностики печени: он позволяет выявить степень жировой инфильтрации и определить жесткость тканей с помощью эластографии. Эта функция особенно важна для пациентов с гепатитом С — врачи смогут точнее следить за развитием болезни и своевременно корректировать лечение.
«Теперь мы можем проводить точную диагностику быстро и комфортно для ребенка. Процедура безболезненна, не требует сложной подготовки и абсолютно безопасна для маленьких пациентов», — сообщила Надежда Самсоненко.
В Министерстве здравоохранения Красноярского края добавили, что аппарат эффективен как для обследования новорожденных, так и детей старшего возраста. Его внедрение позволит медикам более тщательно отслеживать динамику заболеваний и оперативно корректировать терапию.