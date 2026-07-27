В области планируют обследовать земли лесного фонда, не переданные в аренду

Речь идёт о землях, включённых в состав Гвардейского, Калининградского, Краснознаменского, Полесского и Славского лесничеств Калининградской области. К поиску подрядчика готовится ГБУ «Дирекция лесхоза и природных парков». На работы планируют потратить 4 318 193 рубля. Обследовать предстоит территории площадью 518.5979 га. Указанная цена за единицу — 8 326 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материалов на сайте указаны не были.