«Водолет» запускает рейсы в Сарапул скоростными судами на подводных крыльях

Рейсы будут выполняться на СПК «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород — Казань — Сарапул — Пермь. Из Казани в Сарапул можно будет добраться с остановками в Чистополе, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах.