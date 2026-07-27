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«Водолет» запускает рейсы в Сарапул скоростными судами на подводных крыльях

Нижегородский оператор скоростных речных перевозок судами на подводных крыльях «Водолет» запускает рейсы в Сарапул. Об этом сообщили в компании.

Источник: Коммерсантъ

Нижегородский оператор скоростных речных перевозок судами на подводных крыльях «Водолет» запускает рейсы в Сарапул. Об этом сообщили в компании.

Рейсы будут выполняться на СПК «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород — Казань — Сарапул — Пермь. Из Казани в Сарапул можно будет добраться с остановками в Чистополе, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах.

Также «Метеор» будет ходить из Сарапула в Пермь с остановками в Чайковском, Усть-Качке и Краснокамске, отмечается в сообщении ООО «Водолет».

Как писал «Ъ-Приволжье», минтранс Нижегородской области разрабатывал маршрут до Перми с 2024 года.