«Водолет» запускает рейсы в Сарапул скоростными судами на подводных крыльях

Нижегородский оператор скоростных речных перевозок судами на подводных крыльях «Водолет» запускает рейсы в Сарапул. Об этом сообщили в компании.
Рейсы будут выполняться на СПК «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород — Казань — Сарапул — Пермь. Из Казани в Сарапул можно будет добраться с остановками в Чистополе, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах.
Также «Метеор» будет ходить из Сарапула в Пермь с остановками в Чайковском, Усть-Качке и Краснокамске, отмечается в сообщении ООО «Водолет».
Как писал «Ъ-Приволжье», минтранс Нижегородской области разрабатывал маршрут до Перми с 2024 года.