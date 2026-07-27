Через Пермь пройдет первый гастрономический поезд полный посикунчиков

Презентация спецменю «Вкусно в поезде “Россия” прошла на вокзале Владивостока в рамках Года единства народов РФ. Рестораны приготовят блюда по 20 рецептам — количеству регионов на пути следования поезда. В меню войдут удмуртские перепечи, амурские набобахи, ярославский рыбник и, вполне ожидаемо, посикунчики из Пермского края.