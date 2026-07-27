Через Пермь пройдет первый гастрономический поезд полный посикунчиков

Вагоны-рестораны пассажирского поезда № ½ «Россия» с 1 августа включат специальное меню. Пассажиры первого гастрономического путешествия отправятся из Владивостока в Москву.
Презентация спецменю «Вкусно в поезде “Россия” прошла на вокзале Владивостока в рамках Года единства народов РФ. Рестораны приготовят блюда по 20 рецептам — количеству регионов на пути следования поезда. В меню войдут удмуртские перепечи, амурские набобахи, ярославский рыбник и, вполне ожидаемо, посикунчики из Пермского края.
«Теперь узнать страну в поезде “Россия” помогут не только пейзажи за окном, но и кулинарные традиции», — рассказали о проекте в пресс-службе РЖД.
Гастрономическая карта поезда будет обновляться раз в три месяца. Каждый сезон — новая подборка из пяти блюд. Интерьер вагона-ресторана дополнят «вкусные остановки», знакомящие пассажиров с уникальными национальными блюдами.
Ранее «Аэрофлот» рассказал о специальном гастрономическом меню с посикунчиками на авиарейсах из Перми.