Опрос показал, сколько россиян считают необходимым маркировать ИИ-контент

Две трети (67%) респондентов говорят о том, что ИИ следует использовать только в некоторых сферах, тогда как 19% россиян считают, что ИИ должен использоваться во всех возможных областях. Согласно результатам опроса, всего 6% граждан РФ полагают, что ИИ сегодня способен принимать решения в соответствии с этическими и моральными нормами, 19% думают, что он сможет это делать в течение ближайших пяти лет. Треть (34%) опрошенных считают, что он никогда этого не достигнет.