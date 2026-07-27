На фестивале «Моспитомец» в Москве обрели дом девять кошек и пять собак

«Фестиваль “Моспитомец” прошел рядом с Музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ в рамках проекта “Лето в Москве”… Девять кошек уже забрали домой, еще пять собак обретут будущих хозяев в ближайшее время — за ними новые семьи приедут в городские приюты. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы», — говорится в сообщении.