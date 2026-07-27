На фестивале «Моспитомец» в Москве обрели дом девять кошек и пять собак

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Девять кошек обрели дом на фестивале «Моспитомец» на ВДНХ в столице, еще пять собак скоро переедут в новые семьи, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«Фестиваль “Моспитомец” прошел рядом с Музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ в рамках проекта “Лето в Москве”… Девять кошек уже забрали домой, еще пять собак обретут будущих хозяев в ближайшее время — за ними новые семьи приедут в городские приюты. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что домашними питомцами стали кошки Лазурит, Сержио, Шуша, Лапочка, Алехандро, Жемчуг, Кета, Тролль и Эми. Еще пять собак совсем скоро переедут в семьи — будущие владельцы познакомились с ними на фестивале и приняли решение забрать животных после посещения приютов.
«Особой популярностью пользовалась собака Юта из приюта Западного административного округа. Новые хозяева получили подарки от партнеров фестиваля», — подчеркивается в сообщении.