В Иркутской области на 55% увеличили проверки на африканскую чуму свиней

За первое полугодие 2026 года в Иркутской области провели 284 исследования на африканскую чуму свиней — это на 55% больше, чем год назад. Проверяли как домашних свиней, так и диких кабанов. Дополнительно на убойных пунктах и в лабораториях сделали около трех тысяч экспертиз свинины.
— Область сохраняет благополучие по этой опасной болезни, но угроза заноса вируса остается. Поэтому противоэпизоотическая комиссия регулярно обсуждает меры профилактики, — прокомментировал руководитель службы ветеринарии Андрей Лим.
Владельцам свиней советуют помогать ветеринарам с учетом поголовья и не выпускать животных на свободный выгул. Биологические отходы нужно утилизировать только в разрешенных местах, а о любых случаях падежа домашних свиней или диких кабанов сразу сообщать в районные станции по борьбе с болезнями животных.
Важно! Африканская чума свиней неизлечима, вакцины от нее не существует, и гибель зараженных животных достигает ста процентов.