В Иркутской области на 55% увеличили проверки на африканскую чуму свиней

За первое полугодие 2026 года в Иркутской области провели 284 исследования на африканскую чуму свиней — это на 55% больше, чем год назад. Проверяли как домашних свиней, так и диких кабанов. Дополнительно на убойных пунктах и в лабораториях сделали около трех тысяч экспертиз свинины.