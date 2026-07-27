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Когда выйдет «Царевна Несмеяна»: дата, сюжет и актеры

Слава Копейкин и Рузиль Минекаев окажутся в Тридевятом царстве.

Источник: РБК Life

В российском кино сохраняется интерес к экранизациям народного фольклора. Одной из новых картин станет «Царевна Несмеяна» — фильм компании «Наше кино» по мотивам одноименной сказки. РБК Life собрал все, что известно о проекте.

Содержание.

Главное.

Дата.

Сюжет.

Актеры.

Трейлеры.

Производство.

Интересные факты.

Главное о фильме «Царевна Несмеяна».

Платформа: «Наше кино».

Дата выхода: 1 октября 2026 года.

Режиссер: Василий Ровенский.

Актеры: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Минекаев, София Петрова, Виктор Логинов, Игорь Чехов, Ульяна Донскова.

Постер фильма «Царевна Несмеяна».

(Фото: «Наше кино»).

Дата выхода фильма «Царевна Несмеяна».

Премьеру фольклорного фэнтези запланировали на 1 октября 2026 года. Дистрибьютором выступает компания «Наше кино» при поддержке сервиса Okko.

Сюжет фильма «Царевна Несмеяна».

Прагматичный москвич Ерема (Слава Копейкин) сосредоточен на продвижении по службе и строит амбициозные планы на будущее. Однако когда его карьера должна пойти в гору, планы рушатся. С младшей сестрой Настей (София Петрова) Ерема загадочным образом переносится из современного мегаполиса в сказочное царство.

Чтобы вернуться в привычную реальность, Ереме приходится согласиться на условия местного правителя и выполнить непростую задачу — рассмешить Царевну Несмеяну (Анастасия Красовская). Проявив смекалку, москвич быстро добивается расположения княжны. Вскоре выясняется, что она лишь имитировала постоянную тоску, чтобы избежать навязанного брака без любви.

Слава Копейкин и Рузиль Минекаев уже пересекались на съемочной площадке.

(Фото: «Наше кино»).

Актеры фильма «Царевна Несмеяна».

Слава Копейкин («Красавица», «На автомате») — Ерема, главный герой.

Анастасия Красовская («Герда», «Стая») — Царевна Несмеяна.

София Петрова («Моя мама — шпион», «Отцы») — Настя, сестра Еремы.

Рузиль Минекаев («Буратино», «Подслушано в Рыбинске») — роль неизвестна.

Виктор Логинов («Счастливы вместе», «Мне плевать, кто вы») — царь, отец Несмеяны.

Ульяна Донскова («Семейный призрак», «СуперИвановы») — царица Лада, мать Несмеяны.

Игорь Филимоненко («Последний богатырь. Наследие», «Триггер») — дворцовый кулинар.

Главные роли в проекте доверили молодым звездам, которые уже пересекались на съемочной площадке сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Копейкин впервые предстанет в роли персонажа сказочного фэнтези, и, по словам актера, участие в съемках далось ему непросто [1]. Он отметил, что самой сложной частью работы стали сцены, в которых его персонаж читает рэп. В декабре 2026 года выйдет еще один фильм с Копейкиным — «Баста. Начало игры», где он сыграет рэпера Василия Вакуленко.

Анастасия Красовская, известная драматическими ролями, в «Царевне Несмеяне» тоже попробовала себя в новом амплуа. Сейчас актриса принимает участие в съемках еще одного приключенческого фильма — «Волшебная лампа» — премьеру которого запланировали на 29 апреля 2027 года.

В отличие от коллег, Рузиль Минекаев уже имеет опыт работы в сказочном жанре: ранее он снимался в проектах «Буратино» (2025) и «Шурале» (2026), а в 2027-м планируется выход еще одного фэнтези с его участием — «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие».

Роль правителя и отца Несмеяны досталась Виктору Логинову.

(Фото: «Наше кино»).

Трейлеры фильма «Царевна Несмеяна».

Официальный тизер-трейлер сказки создатели представили 2 июня 2026-го. В нем показали моменты путешествия Еремы по Тридевятому царству, знакомство с Несмеяной и сцены битвы главного героя с Водяным.

Производство фильма «Царевна Несмеяна».

Производством картины занимается кинокомпания «Наше кино» при участии онлайн-кинотеатра Okko [2].

Режиссерское кресло занял Василий Ровенский («Полное погружение», «Коты Эрмитажа»), который также разработал сценарий в соавторстве с Эвелиной Баргесян («Кочевница», «Случай на дороге»). Визуальный ряд доверили оператору Зико Хикматову («Ритмы мечты», «Папа может»).

В работе над фильмом приняли участие художник-постановщик Георгий Банюк («Маша и медведи», «Сокровища гномов»), художник по костюмам Евгения Макеева («Артек. Большое путешествие», «Крутая перемена») и художник по гриму Татьяна Стратиевская («Девушки с Макаровым», «Глаз пустыни») [3].

Главного злодея — Водяного — создатели фильма сделали анимированным персонажем.

(Фото: «Наше кино»).

Интересные факты о фильме «Царевна Несмеяна».

Водяного создатели сделали полностью анимированным персонажем.

Съемки проходили в Москве в августе и сентябре 2025 года.

В 2026-м выйдет более десяти картин, включая «Царевну Несмеяну», в которых Василий Ровенский выступит продюсером [4].

Помимо Водяного, Ерема встретит на пути и других сказочных персонажей: Лешего, Бабу Ягу, Кота Баюна, Змея Горыныча и Сфинкса, говорящего на древнеславянском языке.

Образ царевны Несмеяны имеет древние корни. Мотив несмеющейся царевны встречается еще в скандинавской «Младшей Эдде», а исследователи связывают его с древними обрядами, в которых смех играл важную ритуальную роль [5].