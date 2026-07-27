Когда выйдет «Царевна Несмеяна»: дата, сюжет и актеры

Главные роли в проекте доверили молодым звездам, которые уже пересекались на съемочной площадке сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Копейкин впервые предстанет в роли персонажа сказочного фэнтези, и, по словам актера, участие в съемках далось ему непросто [1]. Он отметил, что самой сложной частью работы стали сцены, в которых его персонаж читает рэп. В декабре 2026 года выйдет еще один фильм с Копейкиным — «Баста. Начало игры», где он сыграет рэпера Василия Вакуленко.