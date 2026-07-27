Когда выйдет «Царевна Несмеяна»: дата, сюжет и актеры

В российском кино сохраняется интерес к экранизациям народного фольклора. Одной из новых картин станет «Царевна Несмеяна» — фильм компании «Наше кино» по мотивам одноименной сказки. РБК Life собрал все, что известно о проекте.
Содержание.
Главное.
Дата.
Сюжет.
Актеры.
Трейлеры.
Производство.
Интересные факты.
Главное о фильме «Царевна Несмеяна».
Платформа: «Наше кино».
Дата выхода: 1 октября 2026 года.
Режиссер: Василий Ровенский.
Актеры: Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Минекаев, София Петрова, Виктор Логинов, Игорь Чехов, Ульяна Донскова.
Постер фильма «Царевна Несмеяна».
(Фото: «Наше кино»).
Дата выхода фильма «Царевна Несмеяна».
Премьеру фольклорного фэнтези запланировали на 1 октября 2026 года. Дистрибьютором выступает компания «Наше кино» при поддержке сервиса Okko.
Сюжет фильма «Царевна Несмеяна».
Прагматичный москвич Ерема (Слава Копейкин) сосредоточен на продвижении по службе и строит амбициозные планы на будущее. Однако когда его карьера должна пойти в гору, планы рушатся. С младшей сестрой Настей (София Петрова) Ерема загадочным образом переносится из современного мегаполиса в сказочное царство.
Чтобы вернуться в привычную реальность, Ереме приходится согласиться на условия местного правителя и выполнить непростую задачу — рассмешить Царевну Несмеяну (Анастасия Красовская). Проявив смекалку, москвич быстро добивается расположения княжны. Вскоре выясняется, что она лишь имитировала постоянную тоску, чтобы избежать навязанного брака без любви.
Слава Копейкин и Рузиль Минекаев уже пересекались на съемочной площадке.
(Фото: «Наше кино»).
Актеры фильма «Царевна Несмеяна».
Слава Копейкин («Красавица», «На автомате») — Ерема, главный герой.
Анастасия Красовская («Герда», «Стая») — Царевна Несмеяна.
София Петрова («Моя мама — шпион», «Отцы») — Настя, сестра Еремы.
Рузиль Минекаев («Буратино», «Подслушано в Рыбинске») — роль неизвестна.
Виктор Логинов («Счастливы вместе», «Мне плевать, кто вы») — царь, отец Несмеяны.
Ульяна Донскова («Семейный призрак», «СуперИвановы») — царица Лада, мать Несмеяны.
Игорь Филимоненко («Последний богатырь. Наследие», «Триггер») — дворцовый кулинар.
Главные роли в проекте доверили молодым звездам, которые уже пересекались на съемочной площадке сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Копейкин впервые предстанет в роли персонажа сказочного фэнтези, и, по словам актера, участие в съемках далось ему непросто [1]. Он отметил, что самой сложной частью работы стали сцены, в которых его персонаж читает рэп. В декабре 2026 года выйдет еще один фильм с Копейкиным — «Баста. Начало игры», где он сыграет рэпера Василия Вакуленко.
Анастасия Красовская, известная драматическими ролями, в «Царевне Несмеяне» тоже попробовала себя в новом амплуа. Сейчас актриса принимает участие в съемках еще одного приключенческого фильма — «Волшебная лампа» — премьеру которого запланировали на 29 апреля 2027 года.
В отличие от коллег, Рузиль Минекаев уже имеет опыт работы в сказочном жанре: ранее он снимался в проектах «Буратино» (2025) и «Шурале» (2026), а в 2027-м планируется выход еще одного фэнтези с его участием — «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие».
Роль правителя и отца Несмеяны досталась Виктору Логинову.
(Фото: «Наше кино»).
Трейлеры фильма «Царевна Несмеяна».
Официальный тизер-трейлер сказки создатели представили 2 июня 2026-го. В нем показали моменты путешествия Еремы по Тридевятому царству, знакомство с Несмеяной и сцены битвы главного героя с Водяным.
Производство фильма «Царевна Несмеяна».
Производством картины занимается кинокомпания «Наше кино» при участии онлайн-кинотеатра Okko [2].
Режиссерское кресло занял Василий Ровенский («Полное погружение», «Коты Эрмитажа»), который также разработал сценарий в соавторстве с Эвелиной Баргесян («Кочевница», «Случай на дороге»). Визуальный ряд доверили оператору Зико Хикматову («Ритмы мечты», «Папа может»).
В работе над фильмом приняли участие художник-постановщик Георгий Банюк («Маша и медведи», «Сокровища гномов»), художник по костюмам Евгения Макеева («Артек. Большое путешествие», «Крутая перемена») и художник по гриму Татьяна Стратиевская («Девушки с Макаровым», «Глаз пустыни») [3].
Главного злодея — Водяного — создатели фильма сделали анимированным персонажем.
(Фото: «Наше кино»).
Интересные факты о фильме «Царевна Несмеяна».
Водяного создатели сделали полностью анимированным персонажем.
Съемки проходили в Москве в августе и сентябре 2025 года.
В 2026-м выйдет более десяти картин, включая «Царевну Несмеяну», в которых Василий Ровенский выступит продюсером [4].
Помимо Водяного, Ерема встретит на пути и других сказочных персонажей: Лешего, Бабу Ягу, Кота Баюна, Змея Горыныча и Сфинкса, говорящего на древнеславянском языке.
Образ царевны Несмеяны имеет древние корни. Мотив несмеющейся царевны встречается еще в скандинавской «Младшей Эдде», а исследователи связывают его с древними обрядами, в которых смех играл важную ритуальную роль [5].