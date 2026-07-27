В Красноярске за выходные задержали более 30 нетрезвых водителей

В Красноярске инспекторы полка ДПС подвели итоги профилактических рейдов, которые прошли в минувшие выходные. Проверки были направлены на пресечение грубых нарушений ПДД. За выходные сотрудники Госавтоинспекции задержали свыше 30 водителей в состоянии опьянения, еще 40 нарушений были связаны с управлением транспортом без водительских прав. Более 15 водителей привлекли за выезд на встречную полосу. В ведомстве отметили, что такие маневры относятся к наиболее опасным нарушениям и часто приводят к тяжелым авариям. Отдельно инспекторы фиксировали нарушения на пешеходных переходах. В 15 случаях правила нарушили водители, еще в 10 — сами пешеходы. В Госавтоинспекции призывают всех участников движения соблюдать правила, быть внимательными и уважать друг друга на дороге. Напомним, что накануне в Красноярске пешеход погиб после ДТП на улице Волжской.