Тамбовский экотехнопарк начнет строить ставропольская компания за 439 млн рублей

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что ППК «Российский экологический оператор» выделит на реализацию проекта 3,8 млрд руб. В середине июля тамбовский губернатор Евгений Первышов заявил, что у властей возникают сложности с получением кредита от Сбербанка на строительство комплекса. При этом работы все равно планируют начать в этом году.