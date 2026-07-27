Восемь рейсов задержаны после снятия ограничений в нижегородском аэропорту

Нижегородский аэропорт снял ограничения на прием и выпуск самолетов 27 июля. Меры безопасности действовали с семи утра до 10:40, сообщает Росавиация.
При этом режим беспилотной опасности, который объявили в области после полуночи, все еще не отменен.
В аэропорту Нижнего Новгорода задержаны вылеты и прибытие нескольких рейсов. Вместо 8:00 в 12:00 отправится самолет в Москву. Рейс в Санкт-Петербург перенесен с 11:20 на 14:50. Еще один рейс в столицу России, который должен был состояться в 9:40, теперь отправится в 15:40. Время вылета в Минеральные Воды сдвинули с 13:45 на 17:00.
Задержано и прибытие четырех рейсов. Самолет из Санкт-Петербурга, ожидавшийся в 10:40, приземлится в Нижнем Новгороде в 14:10. Еще один борт из северной столицы прибудет в 14:25 вместо 12:25. Рейс из Сочи задерживается до 16:30, хотя изначально ожидался в 13:55. Также позже запланированного прилетит самолет из Минеральных Вод — в 00:15 вместо 21:05.
Напомним, ночью над Нижегородской областью сбили один беспилотник.