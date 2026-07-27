Восемь рейсов задержаны после снятия ограничений в нижегородском аэропорту

В аэропорту Нижнего Новгорода задержаны вылеты и прибытие нескольких рейсов. Вместо 8:00 в 12:00 отправится самолет в Москву. Рейс в Санкт-Петербург перенесен с 11:20 на 14:50. Еще один рейс в столицу России, который должен был состояться в 9:40, теперь отправится в 15:40. Время вылета в Минеральные Воды сдвинули с 13:45 на 17:00.