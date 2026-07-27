Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Километры не стали преградой: Андрей и Кристина поженились на «Бирюсе»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На берегу Красноярского моря зарегистрировали второй брак за лето на смене «Мы профессионалы» на ТИМ «Бирюса». Свадебную церемонию для Андрея и Кристины провели под открытым небом в присутствии участников форума и сослуживцев пары.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На берегу Красноярского моря зарегистрировали второй брак за лето на смене «Мы профессионалы» на ТИМ «Бирюса». Свадебную церемонию для Андрея и Кристины провели под открытым небом в присутствии участников форума и сослуживцев пары.

Молодые люди родом из разных городов. Их связали служба в ГУФСИН и учеба в ведомственном Кузбасском институте, а отношения продолжились вопреки расстоянию.

Свидетельство о регистрации брака молодоженам вручил руководитель агентства ЗАГС Красноярского края Андрей Игнатенко. Семье также передали поздравительный адрес от губернатора Михаила Котюкова.