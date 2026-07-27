Километры не стали преградой: Андрей и Кристина поженились на «Бирюсе»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На берегу Красноярского моря зарегистрировали второй брак за лето на смене «Мы профессионалы» на ТИМ «Бирюса». Свадебную церемонию для Андрея и Кристины провели под открытым небом в присутствии участников форума и сослуживцев пары.