Чехия закупила у Южной Кореи 100 списанных гаубиц для передачи Украине

Как поясняет издание, чешское законодательство о внешней торговле военным материалом официально предусматривает режим, при котором страна выступает логистическим и лицензионным узлом для передач техники конечному пользователю. Кроме того, реестр ООН за 2025 год вскрыл поставки через Чехию греческой артиллерии (66 тяжелых 203-мм САУ M110A2, 68 гаубиц M114 калибра 155 мм и 56 единиц 105-мм M101), которые чешская армия также не использует.