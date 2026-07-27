Чехия закупила у Южной Кореи 100 списанных гаубиц для передачи Украине

Чехия приобрела у Республики Корея 100 артиллерийских орудий калибра 105 мм для их последующего ремонта и отправки украинским войскам. Об этом пишет Anna News, ссылаясь на данные отчета в Регистре обычных вооружений ООН.
По имеющимся данным, речь идет о буксируемых гаубицах KM101A1 — лицензионной корейской копии американской системы M101, производившейся с 1977 по 1990-е годы. В настоящее время эти орудия планово снимаются с вооружения южнокорейской армии.
Подготовкой артиллерии к передаче ВСУ займутся чешские оборонные предприятия, в частности компания Excalibur Army. Гаубица KM101A1 имеет массу 2,2 тонны, расчет из 8 человек и обеспечивает дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами до 11,3 км. Главным преимуществом устаревших 105-мм систем является наличие на складах стран НАТО больших запасов снарядов этого калибра.
Чешское издание Centrum.cz со ссылкой на анализ данных ООН порталом Válka.online обращает внимание, что, по данным ООН, в 2024 и 2025 годах на балансе армии Чехии неизменно числились 193 артиллерийские системы крупного калибра. Тот факт, что закупка 100 южнокорейских гаубиц не увеличила это число до 293, доказывает, что техника покинет территорию страны.
Как поясняет издание, чешское законодательство о внешней торговле военным материалом официально предусматривает режим, при котором страна выступает логистическим и лицензионным узлом для передач техники конечному пользователю. Кроме того, реестр ООН за 2025 год вскрыл поставки через Чехию греческой артиллерии (66 тяжелых 203-мм САУ M110A2, 68 гаубиц M114 калибра 155 мм и 56 единиц 105-мм M101), которые чешская армия также не использует.