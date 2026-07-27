Агрономы рассказали, какие вредители угрожают урожаю из-за теплых дождей

Одной из напастей могут стать слизни и улитки. Они уничтожают капусту, салат, клубнику и выгрызают дыры в плодах кабачков и томатов. Спастись от них помогают рыхление междурядий, посыпание почвы табачной пылью или сухой горчицей, а также уборка досок и скошенной травы, где они прячутся днем.