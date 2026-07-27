Агрономы рассказали, какие вредители угрожают урожаю из-за теплых дождей

Аномально теплая погода с затяжными дождями создает идеальные условия для массового размножения вредителей и болезней на огородах. Специалисты Россельхозцентра объяснили, какие насекомые активизировались в середине лета и как спасти урожай, сообщает Вслух.ру.
Одной из напастей могут стать слизни и улитки. Они уничтожают капусту, салат, клубнику и выгрызают дыры в плодах кабачков и томатов. Спастись от них помогают рыхление междурядий, посыпание почвы табачной пылью или сухой горчицей, а также уборка досок и скошенной травы, где они прячутся днем.
Капустные белянки и моль активно откладывают яйца в любую погоду, а высокая влажность ускоряет появление гусениц, которые могут оставить кочан с одними жилками. Осматривать нижнюю сторону листьев и при обнаружении обрабатывать биопрепаратами, такими как «Лепидоцид» или «Фитоверм», советуют специалисты.
В конце июля просыпается второе поколение колорадского жука. Влажное тепло ускоряет развитие личинок, и промедление с обработкой картофеля грозит потерей ботвы. На небольших участках жуков и яйцекладки можно собирать вручную, при массовом поражении помогут биопрепараты.
Особую опасность для корнеплодов представляют морковная и луковая мухи, чей пик активности приходится на середину лета. Их личинки вгрызаются в корнеплоды, вызывая гниль. От морковной мухи помогают рыхление междурядий, опудривание почвы табачной пылью или золой и совместная посадка с луком. От луковой мухи эффективен полив солевым раствором (столовая ложка на 10 литров воды) раз в 10−12 дней.
На свекле в сырую погоду активизируются минирующая муха и тля — на листьях появляются светлые мины или скрученные листья. С тлей можно бороться «зеленым мылом», при массовом поражении использовать биопрепараты. Химические инсектициды применяют только строго по инструкции, соблюдая сроки до сбора урожая.
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