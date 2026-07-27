Из-за ливня в Воронеже канализационный коллектор лопнул в трех местах

Накануне в Левобережном районе Воронежа на канализационном коллекторе зафиксировали сразу три провала. Уже ночью на место ЧП выехали аварийные бригады водоканала. Рабочие огородили участок и провели диагностику сетей для точного определения места и причины повреждения.
Один из провалов уже устранили. Для этого потребовалось заменить около пяти метров трубы. На двух оставшихся участках работы продолжаются.
Канализация продолжает работать с помощью временного трубопровода, который перекачивает стоки из коллектора в приемный колодец.
По данным водоканала, причиной аварии стали ливни. Они переполнили систему, и старая труба не выдержала нагрузки.
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