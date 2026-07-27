В Ростове введен режим ЧС на территориях, пострадавших от атак БПЛА

В Ростове-на-Дону введен локальный режим ЧС в границах участков, пострадавших от беспилотных атак в ночь на понедельник.
По сообщению главы администрации города Александра Скрябина, речь идет о Ленинском, Пролетарском и Железнодорожном районах. В них организуют оперативные штабы и комиссии для оценки ущерба.
Будут проведены обходы жилых домов на территориях в зоне ЧС. Пострадавшие получат материальную помощь.
Решаются вопросы по восстановлению электроэнергии и уборке мест падения обломков беспилотников.
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