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В России будут использовать объекты авторского права для обучения ИИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать объекты авторского права для обучения суверенных и национальных больших моделей искусственного интеллекта.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать объекты авторского права для обучения суверенных и национальных больших моделей искусственного интеллекта. Документ размещен на официальном портале правовых актов.

Новая норма стала частью базового закона о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России. Согласно закону, обработка информации из книг, фильмов, музыки и других объектов авторского права не будет считаться нарушением авторских и смежных прав, если она проводится только для обучения суверенной или национальной модели ИИ.

Речь идет об извлечении, сравнении, классификации и анализе закономерностей с помощью компьютерной обработки, а также о краткосрочной записи данных в память компьютера. При этом разработчик должен правомерно получить экземпляр произведения. Другой вариант: произведение уже должно быть доведено до всеобщего сведения и доступно для анализа без технических ограничений.

Норма вступит в силу с 1 марта 2027 года.