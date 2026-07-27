В России будут использовать объекты авторского права для обучения ИИ

Речь идет об извлечении, сравнении, классификации и анализе закономерностей с помощью компьютерной обработки, а также о краткосрочной записи данных в память компьютера. При этом разработчик должен правомерно получить экземпляр произведения. Другой вариант: произведение уже должно быть доведено до всеобщего сведения и доступно для анализа без технических ограничений.