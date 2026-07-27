В России будут использовать объекты авторского права для обучения ИИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать объекты авторского права для обучения суверенных и национальных больших моделей искусственного интеллекта. Документ размещен на официальном портале правовых актов.
Новая норма стала частью базового закона о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России. Согласно закону, обработка информации из книг, фильмов, музыки и других объектов авторского права не будет считаться нарушением авторских и смежных прав, если она проводится только для обучения суверенной или национальной модели ИИ.
Речь идет об извлечении, сравнении, классификации и анализе закономерностей с помощью компьютерной обработки, а также о краткосрочной записи данных в память компьютера. При этом разработчик должен правомерно получить экземпляр произведения. Другой вариант: произведение уже должно быть доведено до всеобщего сведения и доступно для анализа без технических ограничений.
Норма вступит в силу с 1 марта 2027 года.