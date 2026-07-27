Великий торфяной путь: калининградские компании отправили в Китай 224 тонны удобрений

Калининградские компании отправили в Китай 224 тонны торфа. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Удобрения были разделены на 10 партий. Товар, предназначенный на экспорт, проверили специалисты специальной лаборатории. По заключению экспертов продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортёра, карантинных объектов в торфе не обнаружили.
По данным надзорной службы, с начала года в Китай, Киргизию и Казахстан из Калининградской области отправили 40 тыс. тонн торфа.
В Нестеровском районе при добыче торфа обнаружили авиабомбу весом в 100 кг.