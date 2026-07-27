Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Великий торфяной путь: калининградские компании отправили в Китай 224 тонны удобрений

В 2026 году субстрат также покупали Казахстан и Киргизия.

Источник: Клопс.ru

Калининградские компании отправили в Китай 224 тонны торфа. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Удобрения были разделены на 10 партий. Товар, предназначенный на экспорт, проверили специалисты специальной лаборатории. По заключению экспертов продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортёра, карантинных объектов в торфе не обнаружили.

По данным надзорной службы, с начала года в Китай, Киргизию и Казахстан из Калининградской области отправили 40 тыс. тонн торфа.

В Нестеровском районе при добыче торфа обнаружили авиабомбу весом в 100 кг.