Калининградские таможенники пресекли контрабанду сигарет на метеошарах в Литву

Калининградские таможенники предотвратили необычную контрабанду табачных изделий в Литву. Двое мужчин попытались переправить 6,5 тысяч пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок с помощью метеошаров.
Глубокой ночью злоумышленники приехали в лес у самой границы, сверились с прогнозом погоды, учли направление ветра и атмосферное давление. Сигареты сложили в картонные коробки, оснащённые GPS-датчиками для отслеживания приземления. По их замыслу, ветер должен был бесплатно доставить груз в Литву. Однако план провалился — таможенники обнаружили мужчин, готовые к запуску шары и микроавтобус с газовыми баллонами для их заправки.
В коробках нашли 3,5 тысячи пачек сигарет, ещё 3 тысячи — в сарае у дома одного из контрабандистов. Общая стоимость товара — почти 1 миллион рублей. Подельники признались, что планировали продолжить контрабанду таким способом в случае успеха. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на контрабанду стратегически важных товаров, совершённую группой лиц. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.