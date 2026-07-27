Калининградские таможенники пресекли контрабанду сигарет на метеошарах в Литву

Глубокой ночью злоумышленники приехали в лес у самой границы, сверились с прогнозом погоды, учли направление ветра и атмосферное давление. Сигареты сложили в картонные коробки, оснащённые GPS-датчиками для отслеживания приземления. По их замыслу, ветер должен был бесплатно доставить груз в Литву. Однако план провалился — таможенники обнаружили мужчин, готовые к запуску шары и микроавтобус с газовыми баллонами для их заправки.