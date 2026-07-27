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Популяция кабана в Нижегородской области за девять лет сократилась на 87%

Численность кабана в Нижегородской области сократилась с 2016 по 2025 год на 87%: с 4,98 тыс. до 624 особей. Об этом говорится в материалах регионального минлесхоза.

Источник: Коммерсантъ

Численность кабана в Нижегородской области сократилась с 2016 по 2025 год на 87%: с 4,98 тыс. до 624 особей. Об этом говорится в материалах регионального минлесхоза.

Популяцию этих животных сокращают намеренно — из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС). По итогам 2025 года показатель плотности кабанов в нижегородских лесах достиг 0,08 особи на 1 тыс. га, что соответствует рекомендациям Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

В 2025 году ни одного случая АЧС среди диких кабанов зарегистрировано не было, отметили в областном минлесхозе.