МИД Литвы предложил ввести декларации об осуждении СВО для российских артистов

МИД Литвы предложил расширить ограничения в отношении граждан России и Белоруссии. Ведомство инициировало поправки, согласно которым деятели культуры, образования и спорта, желающие въехать в страну, должны будут подписывать декларацию с осуждением СВО и признанием территориальной целостности Украины. Об этом сообщает литовский общественный вещатель LRT, пишет «Коммерсант».
Предлагается, чтобы российские и белорусские артисты, спортсмены и другие публичные лица при въезде в Литву подписывали декларацию, с осуждением «агрессии России против Украины», а также с «признанием суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ». Список подписавших декларацию планируют сделать публичным.
Поправки также предусматривают единые правила участия граждан России и Белоруссии, а также организаций из этих стран в публичных мероприятиях. Во въезде смогут отказать тем, кого литовский МИД сочтет поддерживающим специальную военную операцию, создающим угрозу демократическим институтам или причастным к действиям, которые в Литве считают угрозой суверенитету, территориальной целостности или безопасности Украины.
При этом участвовать в мероприятиях смогут отдельные граждане России и Белоруссии, если они не подпадают под эти критерии и выступают в нейтральном статусе, а не как представители своего государства.
Ранее новый министр культуры Литвы Лукас Альсис заявил, что считает недопустимыми выступления в стране артистов, которых власти относят к «пророссийским». На этом фоне в Сейме также рассматривают законопроект о пятилетнем запрете на въезд иностранным исполнителям, которые после начала боевых действий на Украине участвовали в культурных или развлекательных мероприятиях в России и Белоруссии.