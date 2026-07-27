МИД Литвы предложил ввести декларации об осуждении СВО для российских артистов

Ранее новый министр культуры Литвы Лукас Альсис заявил, что считает недопустимыми выступления в стране артистов, которых власти относят к «пророссийским». На этом фоне в Сейме также рассматривают законопроект о пятилетнем запрете на въезд иностранным исполнителям, которые после начала боевых действий на Украине участвовали в культурных или развлекательных мероприятиях в России и Белоруссии.