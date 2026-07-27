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Локальный режим ЧС введен в трех районах Ростова после атаки БПЛА

В Ростове после атаки БПЛА ввели режим ЧС и начали выплаты пострадавшим.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после ночной атаки БПЛА в Ленинском, Пролетарском и Железнодорожном районах введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято на внеочередном заседании городской комиссии по ЧС. В пострадавших районах организованы оперативные штабы и комиссии для оценки ущерба. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Специалисты проводят комиссионные обходы жилых домов в зоне ЧС, чтобы зафиксировать все повреждения. Организована работа по выплатам пострадавшим гражданам.

А коммунальным службам было поручено помочь жителям поврежденных домов с восстановлением подачи воды, света и газа, а также приступить к уборке прилегающих территорий.

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