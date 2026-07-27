На Дону прогремели БПЛА

Ростовская область в ночь после шторма, нанесшего существенный ущерб инфраструктуре, подверглась массированной воздушной атаке украинских беспилотников. Средства ПВО уничтожили порядка 50 дронов в Ростове-на-Дону, Таганроге, а также четырех районах области.
Основной удар пришелся на донскую столицу. О начале отражения атаки глава города Александр Скрябин сообщил около 3 часов ночи. На данный момент предварительный ущерб оценивается. Известно, что обломки дрона повредили три многоквартирных дома, 17 частных домов, одно социальное учреждение, пять автомобилей, кафе и складские помещения.
В одном из многоквартирных домов Пролетарского района в результате атаки погибла семейная пара. По состоянию на 10:00 27 июля известно о как минимум восьми пострадавших в Ростове-на-Дону. Два человека получили медицинскую помощь на месте, еще шесть человек госпитализированы. Состояние одного мужчины тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, среднетяжелое, стабильное.
Жителей многоквартирных домов в районе, подвергшемся атаке, эвакуировали. По информации властей, 56 человек находятся в пункте временного размещения, где развернут медицинский пункт. Александр Скрябин сообщил, что в границах всех пострадавших районов города введен локальный режим чрезвычайной ситуации. На местах начались работы комиссий по оценке ущерба, продолжается обход домов для организации выплат.
В результате ночной атаки ущерб понесло и социальное учреждение — центр для бездомных. В момент удара в учреждении находилось 46 человек, из которых два соцработника. Жертв и ранений удалось избежать, сейчас учреждение работает в штатном режиме.
Пожар, возникший на территории складских помещений площадью 400 кв. м, удалось полностью ликвидировать.
В Таганроге обломки дрона частично повредили здание производственного объекта. Возгорания удалось избежать.
Как сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова, за медицинской помощью обратился один человек. Он госпитализирован в отделение травматологии 1 ГКБСМП. Состояние средней степени тяжести. Кроме того, поступило несколько обращений граждан о повреждениях в ряде квартир. Для оценки ущерба и оказания помощи организована работа межведомственной комиссии. Специалисты выйдут по зафиксированным адресам. Глава города попросила сохранять спокойствие, не поддаваться панике и проверять информацию только в официальных источниках.
Следственный комитет России инициировал расследования «преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Ростовской и Белгородской областей, а также Донецкой Народной Республики», сообщает пресс-служба СК.
В Белгороде в результате атаки пострадали двенадцать мирных жителей, в ДНР — семеро.
«Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям», — отмечается в сообщении.