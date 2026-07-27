Названы направления воронежских вузов, ставшие лидерами по бюджетным местам

Высшие учебные заведения Воронежской области подводят промежуточные итоги приёмной кампании-2026. О ходе набора министр образования региона Наталья Салогубова рассказала в своём канале в мессенджере МАКС в понедельник, 27 июля.
Всего для региона на программы высшего образования, с учётом прогноза кадровой потребности экономики, выделено 12 450 мест. Из них 80% — бюджетные. Лидирующие позиции по числу таких мест занимают инженерные и IT-направления — 34%. Далее следуют науки об обществе — 24%, здравоохранение и медицинские науки — 11%. На образование и педагогические науки отводится 7−8%.
Судя по промежуточным цифрам приёма, самыми востребованными у абитуриентов программами являются информационные системы и технологии, программная инженерия, информационная безопасность, биотехнология и строительство, стоматология, математика и компьютерные науки, история, агрономия, агроинженерия, юриспруденция, экономика.
На текущий момент вузы обрабатывают почти 43 тысячи заявлений.