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Названы направления воронежских вузов, ставшие лидерами по бюджетным местам

На текущий момент высшие учебные заведения региона обрабатывают почти 43 тысячи заявлений от абитуриентов.

Источник: АиФ Воронеж

Высшие учебные заведения Воронежской области подводят промежуточные итоги приёмной кампании-2026. О ходе набора министр образования региона Наталья Салогубова рассказала в своём канале в мессенджере МАКС в понедельник, 27 июля.

Всего для региона на программы высшего образования, с учётом прогноза кадровой потребности экономики, выделено 12 450 мест. Из них 80% — бюджетные. Лидирующие позиции по числу таких мест занимают инженерные и IT-направления — 34%. Далее следуют науки об обществе — 24%, здравоохранение и медицинские науки — 11%. На образование и педагогические науки отводится 7−8%.

Судя по промежуточным цифрам приёма, самыми востребованными у абитуриентов программами являются информационные системы и технологии, программная инженерия, информационная безопасность, биотехнология и строительство, стоматология, математика и компьютерные науки, история, агрономия, агроинженерия, юриспруденция, экономика.

На текущий момент вузы обрабатывают почти 43 тысячи заявлений.