В останках последних саблезубых кошек Америки нашли следы вырождения

Как объясняют ученые, эти опухоли, так называемые шванномы и нейрофибромы, возникают у людей и домашних животных при наличии в их геноме конкретных мутаций, частота появления которых растет по мере уменьшения размера популяций и увеличения частоты близкородственных скрещиваний. Высокая распространенность этих опухолей среди саблезубых кошек говорит в пользу очень небольших размеров их популяций и сильного уровня вырождения в конце ледниковой эры, подытожили исследователи.