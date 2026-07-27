В останках последних саблезубых кошек Америки нашли следы вырождения

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Европейские палеонтологи и биологи обнаружили характерные деформации в костях позвоночника последних смилодонов, американских саблезубых кошек, которые свидетельствуют о генетическом вырождении этих древних хищников в конце эпохи оледенения. Выводы исследователей опубликованы в статье в научном журнале Frontiers in Veterinary Science.
«Близкородственное скрещивание и вырождение сами по себе не ведут к резкому уменьшению популяций, они являются медицинским следствием этого процесса. Уменьшение ареала обитания, загрязнение, охота или глобальное потепление сейчас способствуют сокращению численности многих видов кошек. Нечто похожее, видимо, произошло и со смилодонами в конце плейстоцена», — заявил научный сотрудник Цюрихского университета (Швейцария) Хуго Шмекель, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Ученые совершили это открытие при изучении останков смилодонов, найденных за последние десятилетия на знаменитом калифорнийском Ранчо Ла-Бреа, на территории которого находится несколько битумных озер. В их толще палеонтологи обнаружили останки десятков тысяч древних животных, которые попали в эти природные ловушки в конце плейстоцена и оказались погребены под слоем жидких углеводородов.
В их числе было несколько тысяч смилодонов, одних из крупнейших хищников Земли во время ледниковой эпохи, занимавших вершину пищевой пирамиды Нового Света до прибытия человека на его территорию около 15−17 тыс. лет назад. Европейские палеонтологи и биологи впервые всесторонне проанализировали структуру позвонков этих древних хищников, изучив в общей сложности свыше 3,7 тыс. костей, принадлежавших 849 взрослым смилодонам.
В процессе этого анализа исследователи натолкнулись на множество необычных дефектов развития, в том числе несколько десятков позвонков с неполным развитием дуг и две сотни позвонков, имевших неправильную форму. Также ученые обнаружили несколько костей с явными признаками образования доброкачественных опухолей, чей процесс роста оказывал давление на спинной мозг смилодонов и предположительно причинял им постоянную боль.
Как объясняют ученые, эти опухоли, так называемые шванномы и нейрофибромы, возникают у людей и домашних животных при наличии в их геноме конкретных мутаций, частота появления которых растет по мере уменьшения размера популяций и увеличения частоты близкородственных скрещиваний. Высокая распространенность этих опухолей среди саблезубых кошек говорит в пользу очень небольших размеров их популяций и сильного уровня вырождения в конце ледниковой эры, подытожили исследователи.
О саблезубых кошках.
В ледниковую эпоху на Земле существовало сразу два вида саблезубых кошек, американские саблезубые «тигры»-смилодоны (Smilodon fatalis) и их евроазиатские «кузены» гомотерии (Homotherium latidens). Они традиционно считаются одними из главных символов ледникового периода, исчезнувших совсем недавно по меркам палеонтологии. И та, и другая кошка предположительно вымерли вместе с другими крупными животными той эпохи, чьим мясом они питались.