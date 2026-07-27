В США нашли в 1033 км от дома пропавшую 5 лет назад собаку

Пса нашли только в 2026 году в Индиане за стоянкой грузовиков. Соответствующий пост Джекман в соцсетях отправил ее знакомый. Девушка позвонила в приют, чтобы забрать потерявшегося питомца домой, но выяснилось, что за годы отсутствия кто-то уже успел чипировать Чонга. В учреждении отправили сообщение чипировавшему собаку человеку. По правилам приюта сотрудники могли передать пса Джекман, только если чипировавший ее человек не ответит им в течение трех дней. Он так и не откликнулся, так что Джекман смогла забрать питомца обратно.