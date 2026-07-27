В США нашли в 1033 км от дома пропавшую 5 лет назад собаку

В США нашли в 642 милях (примерно 1033 км) от дома пропавшего пять лет назад пса по кличке Чонг, пишет New York Post.
По словам его хозяйки Инмакулады Джекман, собака сбежала из дома в Линкольне (штат Небраска) в 2021 году. При этом семья Джекман никогда не теряла надежду найти пропавшего питомца.
«Мы поехали в район, где жили раньше, и полностью объехали его, в надежде увидеть, что кто-то выгуливает Чонга или же он сам там бегает», — уточняла хозяйка найденной собаки.
Пса нашли только в 2026 году в Индиане за стоянкой грузовиков. Соответствующий пост Джекман в соцсетях отправил ее знакомый. Девушка позвонила в приют, чтобы забрать потерявшегося питомца домой, но выяснилось, что за годы отсутствия кто-то уже успел чипировать Чонга. В учреждении отправили сообщение чипировавшему собаку человеку. По правилам приюта сотрудники могли передать пса Джекман, только если чипировавший ее человек не ответит им в течение трех дней. Он так и не откликнулся, так что Джекман смогла забрать питомца обратно.
При встрече с хозяйкой Чонг сначала растерялся, а потом прижался к ней и радостно залаял. Кроме того, он познакомился с Че Че, собакой, которую после его пропажи завела Джекман.
Собаку нашли в 3,8 тыс. км от дома.
Ранее в США спустя почти год после пропажи в 3,8 тыс. км от дома нашли собаку Мишку. Питомец пропал в Калифорнии, а заметили его в пригороде Детройта.
История возвращения Мишки домой началась со звонка в полицию о бродячем псе в Харпер-Вудс. Бездомного метиса терьера выловили и доставили в приют. Сотрудники учреждения выяснили, что у их нового подопечного есть чип. Благодаря ему удалось установить, где живут хозяева собаки.
Семья узнала о том, что их собаку нашли, в отпуске. Хозяева Мишки отдыхали в Миннеаполисе и провели десять часов в дороге, чтобы вновь увидеть питомца.
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