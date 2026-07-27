Стало известно, когда Apple покажет свои умные очки

Apple планирует выпустить iPhone 20 в 2027 году, к 20-летию смартфона. Телефоны будут выполнены в двух размерах, близких к iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Премиальные модели могут получить чипы A21 на более продвинутом техпроцессе. Компания также рассматривает возможность использования Intel для части производства наряду со своим обычным поставщиком.