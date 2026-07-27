Стало известно, когда Apple покажет свои умные очки

Компания Apple планирует представить свои умные очки с искусственным интеллектом на ежегодной конференции разработчиков WWDC27 в июне 2027 года, сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
Серийный выпуск новинки намечен на конец 2027 года. Изначально устройство под кодовым названием N50 собирались выпустить в конце 2026 года. Задержка связана с тем, что компания продолжает улучшать продукт и работает над вопросами конфиденциальности.
Главной проблемой остается скрытая съемка. Умные очки от конкурента Apple компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) регулярно подвергаются критике из-за своего отношения к этому вопросу. Очки уже были запрещены в некоторых регионах США.
Apple рассматривает несколько вариантов защиты данных. Компания даже допускает создание модели очков без камер. Владельцы таких устройств смогут пользоваться ИИ-функциями, а также аудио- и телефонными звонками.
Другой сценарий — это жесткое ограничение функций камер. Они не смогут делать фото или записывать видео. Камеры будут использоваться исключительно для наблюдения за окружающим миром и передачи этих данных ИИ для идентификации объектов и мест.
iPhone 20 Pro Max получит увеличенный экран.
Китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что компания Apple тестирует 6,96-дюймовый экран для iPhone 20 Pro Max. Несмотря на увеличение экрана, соотношение сторон у смартфона останется таким же, как у iPhone 17 Pro Max с экраном 6,9 дюйма. Это позволит новинке почти не увеличиться в размере.
Apple планирует выпустить iPhone 20 в 2027 году, к 20-летию смартфона. Телефоны будут выполнены в двух размерах, близких к iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Премиальные модели могут получить чипы A21 на более продвинутом техпроцессе. Компания также рассматривает возможность использования Intel для части производства наряду со своим обычным поставщиком.
Ожидается, что главной особенностью нового iPhone станет полностью безрамочная конструкция с изогнутым со всех четырех сторон AMOLED-дисплеем, объединенным с задней стеклянной крышкой. Благодаря этому смартфон будет ощущаться в руке как «цельный кусок стекла».
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