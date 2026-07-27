Рост заказов. Ozon наращивает логистические мощности в Ростовской области

Помимо этого, в Аксайском районе действует хаб доставки маркетплейса площадью более 45 тыс.кв.м., заказы из которого передаются курьерам в доставку до клиентов либо в почти 3 тысячи ПВЗ в регионе. Второй фулфилмент-центр полного цикла запущен осенью 2025 года и вышел на полную мощность в июле 2026 года. Его площадь составляет более 85 тыс. кв.м. по полу. На логистическом объекте можно разместить порядка 40 млн товаров и ежедневно обрабатывается свыше 1 млн заказов. В рамках логистического объекта действует сортировочный центр площадью порядка 20 тыс. кв.м. Технологии и автоматизация складов Инвестиции в технологическое обеспечение и IT-инфраструктуру логистических центров превысили 7,5 млрд руб.