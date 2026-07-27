Новая камера на скорость и непристегнутые ремни заработала в Вачском районе

Новый комплекс фотовидеофиксации заработал в деревне Озябликово в Вачском районе. Он фиксирует превышение скорости, непристегнутые ремни, использование телефона за рулем и выключенные фары, сообщили в ЦРТС.
Такая мера направлена на повышение безопасности дорожного движения на дорожном участке. Свою эффективность комплекс показал уже в первую неделю работы — он зафиксировал более 1000 нарушений, за которые водителям теперь придется расплачиваться рублем.
Напомним, что до конца 2026 года в Нижегородской области намерены установить еще 100 комплексов фотовидеофиксации. 75 из них разместят на регулируемых перекрестках, еще 25 — на линейных участках дорог и пешеходных переходах. Всего в рамках концессионного соглашения в регионе предусмотрена установка 400 комплексов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что трех нижегородских автомобилистов оштрафовали за нарушения в очередях на АЗС.