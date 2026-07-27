В Красноярске до 1 августа завершат первый этап обновления площадок для сбора мусора

Обновление затронет шесть районов краевой столицы. Наибольший объем работ выполнят в Октябрьском районе, где реконструируют 16 действующих площадок и обустроят 23 новых. В Центральном районе приведут в порядок 10 площадок, в Свердловском — пять, в Советском — четыре, в Кировском — две, в Ленинском — одну.