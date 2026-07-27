В Красноярске до 1 августа завершат первый этап обновления площадок для сбора мусора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках первого этапа работ по модернизации контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов в регионе приведут в порядок 61 площадку, из которых 40 уже готовы. Оставшиеся объекты планируют завершить до 1 августа.
Сейчас работы продолжаются на 17 площадках, еще к четырем специалисты приступят в ближайшее время.
Обновление затронет шесть районов краевой столицы. Наибольший объем работ выполнят в Октябрьском районе, где реконструируют 16 действующих площадок и обустроят 23 новых. В Центральном районе приведут в порядок 10 площадок, в Свердловском — пять, в Советском — четыре, в Кировском — две, в Ленинском — одну.
Реконструкцией существующих и строительством новых площадок занимаются учреждения ГУФСИН.
Всего до конца года в Красноярске планируют оборудовать около 400 мест накопления твердых коммунальных отходов и установить более 1600 новых контейнеров.
Работа по развитию контейнерной инфраструктуры ведется не только в краевой столице. В этом году в 28 муниципалитетах региона за счет краевой субсидии приведут в порядок 1860 контейнерных площадок и установят 1768 новых контейнеров.
Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие».