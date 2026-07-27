Актер Петр Рыков поделился впечатлениями о Нижнем Новгороде

Актёр Пётр Рыков, известный по главной роли в сериале «Кордон» (16+), рассказал о своих впечатлениях от Нижнего Новгорода. Артист посещал столицу Приволжья в 2024 году — тогда он участвовал в съёмках сериала «Злые люди» (18+). Об актер рассказал в интервью изданию NewsNN.
По словам Рыкова, город покорил его особой атмосферой. Актёр выделил исторические улицы, живописные набережные и впечатляющие виды на место слияния двух рек — именно эти детали, по его мнению, придают Нижнему Новгороду неповторимое очарование. Он также поддержал популярное определение города как «столицы закатов».
Артист признался, что хотел бы вновь побывать в Нижнем Новгороде — не только в рамках рабочих проектов, но и чтобы спокойно погулять по улицам. Рыков отметил удачное сочетание в городе исторического наследия и современной городской среды.
Пётр Рыков родом из Великого Новгорода и особенно ценит природную красоту и особый ритм родных мест. Съёмки «Кордона» проходили в тех краях, и для актёра было особенно приятно работать в знакомом пространстве.
Говоря о своей малой родине, он подчеркнул, что некоторые вещи остаются неизменными вне времени — это река Волхов, особенный воздух и размеренный темп жизни, которые он узнаёт при каждом возвращении.
Ранее актриса Ирина Пегова прогулялась по Нижнему Новгороду.