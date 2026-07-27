Актер Петр Рыков поделился впечатлениями о Нижнем Новгороде

Актёр Пётр Рыков, известный по главной роли в сериале «Кордон» (16+), рассказал о своих впечатлениях от Нижнего Новгорода. Артист посещал столицу Приволжья в 2024 году — тогда он участвовал в съёмках сериала «Злые люди» (18+). Об актер рассказал в интервью изданию NewsNN.