Шквал из Ростова-на-Дону накрыл Волгоградскую область 27 июля

В Волгоградской области 27 июля 2026 года объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося шквала.
Региональный главк МЧС сообщил, что комплекс неблагоприятных явлений придет в регион из соседней Ростовской области. Скорость ветра достигнет 25 м/с.
Как сообщили в региональном главке МЧС, до конца дня 27 июля в ряде районов ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град. Стихия, обрушившаяся накануне на Ростовскую область, движется в сторону нашего региона.
Днем 25 июля Ростовскую область накрыл ураганный ветер с ливнями, грозой и градом. Жертвой стихии стал один человек, более 50 пострадали. Непогода вызвала аварийное отключение тяговых подстанций и сбой в графике пассажирских составов.
Волгоградцам следует учитывать риски, связанные с сильным ветром и ливнями. По данным спасателей, подобные явления в соседнем регионе привели к отключению подстанций и транспортным сбоям.
Ранее сообщалось, что в Волгограде завершился период мегажары.