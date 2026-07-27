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Шквал из Ростова-на-Дону накрыл Волгоградскую область 27 июля

МЧС предупредило волгоградцев о ливнях и ветре до 25 м/с 27 июля.

В Волгоградской области 27 июля 2026 года объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося шквала.

Региональный главк МЧС сообщил, что комплекс неблагоприятных явлений придет в регион из соседней Ростовской области. Скорость ветра достигнет 25 м/с.

Как сообщили в региональном главке МЧС, до конца дня 27 июля в ряде районов ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град. Стихия, обрушившаяся накануне на Ростовскую область, движется в сторону нашего региона.

Днем 25 июля Ростовскую область накрыл ураганный ветер с ливнями, грозой и градом. Жертвой стихии стал один человек, более 50 пострадали. Непогода вызвала аварийное отключение тяговых подстанций и сбой в графике пассажирских составов.

Волгоградцам следует учитывать риски, связанные с сильным ветром и ливнями. По данным спасателей, подобные явления в соседнем регионе привели к отключению подстанций и транспортным сбоям.

Ранее сообщалось, что в Волгограде завершился период мегажары.

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