Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Volkswagen Jetta сине-черно-бело-голубо-золотистого цвета ездит в Беларуси

Белорус ездит на Volkswagen Jetta необычного цвета.

Источник: Комсомольская правда

Volkswagen Jetta сине-черно-бело-голубо-золотистого цвета ездит в Беларуси. Подробности сообщает Myfin.by.

Могилевчанин Михаил Коновалов три года назад за 2000 долларов купил Jetta II 1987 года в версии GT и с мотором 1,8. Однако затяжной больничный дал возможность белорусу провести эксперимент с росписью авто.

— Опыт в росписи машин у меня уже имелся… Звучит забавно, но в графе «цвет» теперь значится: сине-черно-бело-голубо-золотистый. В ГАИ машина вызвала большой интерес — смотреть на результат пришло даже начальство, — отмечает белорус.

Белорус ездит на Volkswagen Jetta необычного цвета. Фото: myfin.by.

По словам мужчины, внести изменения в техпаспорт машины не составило проблем. Стоимость составила 50 рублей.

Самым сложным этапом работы над авто стали малярные работы, а также лакирование. Для достижения необходимо эффекта использовалось даже сусальное золото. Белорус уточняет: профессиональная разрисовка авто подобного класса на рынке стоит от 1000 до 1500 долларов.

— Моя Jetta — это просто витрина на колесах и способ доказать, что крутой рисунок может полностью изменить восприятие любой вещи, — добавляет могилевчанин.

Ранее человек мира Герберт с ПМЖ в синем автобусе приехал в Минск: «Есть сложности с пересечением некоторых границ».

Тем временем уроженка Могилева Наталья Подольская рассказала, как ей удается все успевать: «В ближайшие дни я водила автобуса».

Кстати, милиция попросила белорусов отказаться от фото из отпуска в соцсетях для их же блага.