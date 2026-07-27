Volkswagen Jetta сине-черно-бело-голубо-золотистого цвета ездит в Беларуси. Подробности сообщает Myfin.by.
Могилевчанин Михаил Коновалов три года назад за 2000 долларов купил Jetta II 1987 года в версии GT и с мотором 1,8. Однако затяжной больничный дал возможность белорусу провести эксперимент с росписью авто.
— Опыт в росписи машин у меня уже имелся… Звучит забавно, но в графе «цвет» теперь значится: сине-черно-бело-голубо-золотистый. В ГАИ машина вызвала большой интерес — смотреть на результат пришло даже начальство, — отмечает белорус.
Белорус ездит на Volkswagen Jetta необычного цвета. Фото: myfin.by.
По словам мужчины, внести изменения в техпаспорт машины не составило проблем. Стоимость составила 50 рублей.
Самым сложным этапом работы над авто стали малярные работы, а также лакирование. Для достижения необходимо эффекта использовалось даже сусальное золото. Белорус уточняет: профессиональная разрисовка авто подобного класса на рынке стоит от 1000 до 1500 долларов.
— Моя Jetta — это просто витрина на колесах и способ доказать, что крутой рисунок может полностью изменить восприятие любой вещи, — добавляет могилевчанин.
Ранее человек мира Герберт с ПМЖ в синем автобусе приехал в Минск: «Есть сложности с пересечением некоторых границ».
Тем временем уроженка Могилева Наталья Подольская рассказала, как ей удается все успевать: «В ближайшие дни я водила автобуса».
Кстати, милиция попросила белорусов отказаться от фото из отпуска в соцсетях для их же блага.