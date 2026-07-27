Воронеж лидирует в Черноземье по динамике оборота розничной торговли

С января по май 2026 года оборот розничной торговли в Воронежской области оказался на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2025-го (год к году). С таким показателем регион занял первое место в Черноземье и 18-е — в общероссийском рейтинге динамики розничной торговли в субъектах РФ. На каждого воронежца в среднем приходится 190,7 тыс. руб. в обороте, а общая цифра составляет 1,62% от всего оборота в стране. Результаты исследования опубликовало РИА Новости 27 июля.