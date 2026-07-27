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Полпред Жога открыл обновленный памятник разведчику Кузнецову на Уралмаше

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога открыл отреставрированный памятник Герою Советского Союза, разведчику Николаю Кузнецову на Уралмаше в Екатеринбурге.

Источник: Коммерсантъ

Церемония прошла в 115-летие со дня рождения уральца в деревне Зырянка Талицкого района в Свердловской области.

Господин Жога напомнил, что в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) разведчик добывал ценные разведданные и ликвидировал крупных немецких чиновников и военачальников на территории Западной Украины. «В общей сложности он лично уничтожил одиннадцать нацистов. В 1944 году, чтобы не попасть живым в руки противника, разведчик подорвал себя гранатой. Подвиг Николая Кузнецова — символ патриотизма, стойкости и воли к Победе. Его пример вдохновляет подрастающее поколение россиян и наших бойцов на Донбассе», — сказал полпред.

Бронзовый 12-метровый памятник Николаю Кузнецову был установлен в Свердловске (сейчас. — Екатеринбург) в 1985 году недалеко от Уралмашзавода, где до войны работал будущий разведчик. Изготовление монумента было поручено работникам предприятия. За прошедшие десятилетия сооружение утратило первоначальный облик и ни разу не ремонтировалось.

По данным полпредства, реставрацию памятника и обновление прилегающей к нему территории провела Русская медная компания (РМК). В рамках работ полностью заменили облицовку монумента, площадку, на которой он установлен, подпорные стены и ступени. «Это важный шаг в сохранении исторической памяти», — добавил Артем Жога.

Ранее, в июне, представители ФСБ заявили, что часть общества начинает сомневаться в существовании Николая Кузнецова из-за искажений данных об исторических событиях. По данным силовиков, уже используется неверная дата рождения разведчика, распространяются версии о его отъезде в Канаду и другие страны. Архивисты и власти тогда признали, что из-за фальсификации исторических фактов некоторые граждане продолжают поддерживать неонацистские идеи.

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