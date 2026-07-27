Красноярское правительство закупает новые защищенные компьютеры за 3,6 млн рублей

«Закупка осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации. Предметом являются не обычные персональные компьютеры, а специализированные автоматизированные рабочие места в защищенном исполнении. Они предназначены для работы с государственными информационными ресурсами в помещениях, к которым предъявляются специальные требования по информационной безопасности. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована исходя из требований к защищенному исполнению оборудования и включает поставку семи автоматизированных рабочих мест. Закупка проводится на конкурентной основе в форме электронного аукциона, что позволит определить поставщика, предложившего наиболее выгодные условия. Проведение такой закупки проводится в рамках выполнения обязательных требований федерального законодательства в сфере информационной безопасности», — рассказали Newslab в пресс-службе правительства края.