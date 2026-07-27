Красноярское правительство закупает новые защищенные компьютеры за 3,6 млн рублей

В Красноярском крае для нужд правительства закупают новые компьютеры за 3,6 млн рублей.
В Красноярском крае объявлена закупка новых защищенных компьютеров для нужд правительства региона. Судя по размещенной на сайте госзакупок документации, планируется закупить 7 компьютеров-моноблоков с экраном диагональю 27 дюймов и 16 ГБ оперативной памяти. К одному из компьютеров в комплекте должно идти МФУ с черно-белой печатью.
Стоимость закупки — 3,62 млн рублей. Заявки принимаются до 5 августа.
«Закупка осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации. Предметом являются не обычные персональные компьютеры, а специализированные автоматизированные рабочие места в защищенном исполнении. Они предназначены для работы с государственными информационными ресурсами в помещениях, к которым предъявляются специальные требования по информационной безопасности. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована исходя из требований к защищенному исполнению оборудования и включает поставку семи автоматизированных рабочих мест. Закупка проводится на конкурентной основе в форме электронного аукциона, что позволит определить поставщика, предложившего наиболее выгодные условия. Проведение такой закупки проводится в рамках выполнения обязательных требований федерального законодательства в сфере информационной безопасности», — рассказали Newslab в пресс-службе правительства края.
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