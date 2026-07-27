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В Таганроге одного человека госпитализировали после атаки БПЛА

В Таганроге в результате атаки дронов в ночь на 27 июля за медицинской помощью обратился один человек — он госпитализирован в отделение травматологии 1 ГКБСМП в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

В Таганроге в результате атаки дронов в ночь на 27 июля за медицинской помощью обратился один человек — он госпитализирован в отделение травматологии 1 ГКБСМП в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Кроме того, поступили обращения граждан о повреждениях в ряде квартир. Для оценки ущерба и помощи пострадавшим создана межведомственная комиссия, специалисты которой выедут по зафиксированным адресам.

При обнаружении фрагментов беспилотных летательных аппаратов горожан просят немедленно сообщить в полицию или по номеру экстренных служб 112. Жителей также просят сохранять спокойствие и следить за информацией только в официальных источниках.

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