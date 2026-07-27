ИИ будет следить за состоянием рек в Москве

«Москва богата водными объектами. На территории города более 2,2 тысяч прудов и рек. Благодаря модернизации очистных сооружений в столице поддерживается высокий уровень качества воды, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Сегодня мы объединяем усилия с Росатомом, чтобы внедрять инновационные цифровые решения на водных объектах столицы. Наша цель — анализировать состояние рек в режиме реального времени, используя природоприближенные методы реабилитации водных объектов и борьбы с цветением водоемов», — цитируют в пресс-службе министра правительства Москвы, начальника главного контрольного управления города Москвы Евгения Данчикова.