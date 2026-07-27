В Хабаровском крае плантатор вырастил 720 кустов конопли

В Хабаровском крае 39-летнего местного жителя осудили за незаконное культивирование 720 кустов растений, содержащих наркотические вещества. Мужчина получил три года лишения свободы условно.
Как установил Комсомольский районный суд Хабаровского края, в октябре 2025 года мужчина нашёл растения конопли и собрал с них семена. Весной 2026 года он высадил их на своём земельном участке и с апреля по июнь выращивал наркосодержащие растения.
Всего на участке обнаружили 720 кустов. Их изъяли сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскного мероприятия.
В суде мужчина полностью признал свою вину.
Суд признал его виновным в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере и назначил три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.