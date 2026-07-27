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Движение транспорта по улице Володарского в Нижнем Новгороде ограничено

Ведутся аварийные работы на инженерных сетях.

Источник: Время

Движение транспорта по улице Володарского в районе дома № 9 в Нижнем Новгороде закрыто в понедельник, 27 июля, из-за проведения аварийных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения.

Объехать зону проведения работ можно прилегающим улицам. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Возобновят движение на данном участке после окончания работ.

Ранее мы писали, что с 13 августа на улице Яблоневой введут ограничения остановки и стоянки транспорта.