В ЕР выступили за расширение действия электронных рецептов на лекарства

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. «Единая Россия» выступает за расширение действия электронных рецептов на лекарства по всей России, заявила Герой РФ, кандидат ЕР по выборам в Госдуму девятого созыва Людмила Болилая.
«Получение необходимых препаратов не должно зависеть от границ между регионами. В “Единой России” поддерживают расширение действия электронных рецептов и считают, что этот механизм необходимо постепенно распространять по всей стране», — проводят слова Болилой в пресс-службе партии.
Она отметила, что в первую очередь технологии нужно внедрять в регионы, где пациенты сталкиваются с перебоями в обеспечении редкими и жизненно важными лекарствами.
Герой России подчеркнула, что повышение доступности медицинской помощи остается одним из приоритетов «Единой России». По инициативе партии развиваются передвижные аптеки в малых населенных пунктах, улучшаются механизмы лекарственного обеспечения населения и расширяются перечни жизненно важных препаратов.
«Логичным продолжением этой работы станет единая система электронных рецептов, которой можно воспользоваться независимо от региона», — цитируют Болилую в пресс-службе.
По ее словам, такая инициатива связана в том числе с предложениями граждан, которые поступают в новую народную программу партии.