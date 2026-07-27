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Из Красноярского края выдворят 42 нелегальных мигранта

На минувшей неделе сотрудники полиции и других заинтересованных ведомств провели комплекс мероприятий, направленных на установление законности пребывания и работы иностранных.

На минувшей неделе сотрудники полиции и других заинтересованных ведомств провели комплекс мероприятий, направленных на установление законности пребывания и работы иностранных граждан на территории региона. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, в результате силовики пресекли 179 нарушений миграционного законодательства. К наиболее частым правонарушениям относятся нарушение установленного порядка пребывания, нелегальное трудоустройство иностранцев, а также несоблюдение работодателями норм найма иностранной рабочей силы. В отношении 42 иностранных граждан вынесены постановления о принудительной депортации из России, еще 19 мигрантам запрещен въезд на территорию страны. Для 38 нарушителей миграционного законодательства были уменьшены сроки нахождения в России. По фактам незаконного использования труда иностранных работников в отношении компаний-нанимателей составлено 30 административных протоколов. Общая сумма выписанных штрафов превысила 1,7 миллиона рублей.