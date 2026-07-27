За выходные в Красноярском крае задержали более 120 нетрезвых водителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Красноярского края задержали более 120 водителей, которые сели за руль пьяными.
Среди нарушителей оказались пять автомобилистов, которые ранее уже привлекались к ответственности за нетрезвое вождение.
Кроме того, инспекторы отстранили от управления семь нетрезвых водителей, не имеющих водительских удостоверений. Еще 12 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
В Госавтоинспекции напоминают: если вы заметили нетрезвого водителя, сообщите об этом по телефону «Синяя линия» в Красноярске — 8 (391) 263−10−19 или по номеру 112 на территории всего края.