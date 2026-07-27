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Четыре воронежских судьи решили уйти на пенсию

В отставку подали сотрудники трех судов областного центра.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области четыре судьи решили уйти на пенсию. В Железнодорожном районном суде в отставку подали заместитель руководителя Нина Исакова и судья Валерий Александров. Они доработают до 5 октября. В Коминтерновском районном суде 1 октября завершит трудовую деятельность судья Наталья Берлева. Мировой судья Левобережного района Александр Барсуков покинет пост 8 августа.

29 июля коллегия судей официально рассмотрит их заявления.

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