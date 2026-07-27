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В стене многоквартирного дома в центре Нижнего Новгорода заметили трещину

Ситуацию прокомментировали в администрации города.

Источник: Комсомольская правда

Жители Нижнего Новгорода заметили трещину на фасаде многоквартирного дома № 164 на улице Горького. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Как рассказали «КП-Нижний Новгород» в городской администрации, сейчас в этом здании ведется ремонт. Многоквартирный дом расположен рядом со строительной площадкой метрополитена. Генеральный подрядчик с начала года укрепляет конструкции дома. На сегодняшний день уже выполнены работы по укреплению фундамента с грунтом изнутри подвальных помещений и снаружи. Также подходит к завершению и контрольное нагнетание раствора в скважины. В процессе находятся работы по ремонту стропильной системы кровли и перекрытий.

Мэрия пояснила, что что еще в 2024 году на дом установили «маяки» для отслеживания ситуации.

— Часть работ, а именно инъектирование трещин, и сняты на видео, — пояснили в администрации Нижнего Новгорода.

Также ведомство рассказало, что за «маяками», установленными еще в 2024 году для отслеживания состояния здания, продолжают смотреть специалисты.