В стене многоквартирного дома в центре Нижнего Новгорода заметили трещину

Как рассказали «КП-Нижний Новгород» в городской администрации, сейчас в этом здании ведется ремонт. Многоквартирный дом расположен рядом со строительной площадкой метрополитена. Генеральный подрядчик с начала года укрепляет конструкции дома. На сегодняшний день уже выполнены работы по укреплению фундамента с грунтом изнутри подвальных помещений и снаружи. Также подходит к завершению и контрольное нагнетание раствора в скважины. В процессе находятся работы по ремонту стропильной системы кровли и перекрытий.