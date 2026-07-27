Прокуратура сократила срок расселения аварийного дома в Ужуре с 10 лет до года

В Ужуре его еще в 2024 году официально признали аварийным, и администрация округа назначила срок расселения на апрель 2034 года. Людей не устроили десять лет ожидания в здании, которое разваливалось буквально на глазах. И эксперты их опасения подтвердили. В марте 2024 года износ конструкций составлял 63%, а уже через год достиг 73%. Несущие стены потеряли расчетную прочность, покрылись сверхнормативными деформациями и представляли реальную угрозу обрушения. Вывод был однозначным: оставаться в строении смертельно опасно.