Полиция проводит проверку после скандального видео с 5000 рублей на Мамаевом кургане в Волгограде

На видео блогер устроил аттракцион «невиданной щедрости» и с ехидными замечаниями, как туристы пытаются достать крупную купюру, лежащую глубоко на дне в бассейне. В итоге один из мужчин снял обувь и полностью зашел в воду. Пользователи Сети осудили и того, кто снимал, и того, кто решился получить пятитысячную купюру.