Россиянам рассказали, как выбрать качественный и безопасный квас

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. О правилах выбора популярного летнего напитка информирует Роспотребнадзор.
Как отмечает пресс-служба ведомства, при покупке кваса следует обратить внимание на несколько ключевых моментов:
— в составе настоящего кваса должны быть вода, сахар, ржаной солод, мука и закваска из дрожжей. Наличие консервантов, искусственных подсластителей и красителей превращает его в обычную газировку.
— хороший квас должен пениться. Это свидетельствует о правильном содержании углекислоты.
— на дне бутылки не должно быть осадка. Если он есть, это сигнал о нарушении правил производства.
При покупке предпочтительнее выбирать напиток в темной таре. Она лучше защищает квас от воздействия солнечного света.
Покупая квас на розлив, лучше избегать торговых точек, где не соблюдены санитарные нормы: отсутствуют контейнеры с крышками, не осуществляется вывоз мусора, а емкость для хранения напитка не защищена от прямых солнечных лучей.