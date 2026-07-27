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Россиянам рассказали, как выбрать качественный и безопасный квас

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. О правилах выбора популярного летнего напитка информирует Роспотребнадзор.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. О правилах выбора популярного летнего напитка информирует Роспотребнадзор.

Как отмечает пресс-служба ведомства, при покупке кваса следует обратить внимание на несколько ключевых моментов:

— в составе настоящего кваса должны быть вода, сахар, ржаной солод, мука и закваска из дрожжей. Наличие консервантов, искусственных подсластителей и красителей превращает его в обычную газировку.

— хороший квас должен пениться. Это свидетельствует о правильном содержании углекислоты.

— на дне бутылки не должно быть осадка. Если он есть, это сигнал о нарушении правил производства.

При покупке предпочтительнее выбирать напиток в темной таре. Она лучше защищает квас от воздействия солнечного света.

Покупая квас на розлив, лучше избегать торговых точек, где не соблюдены санитарные нормы: отсутствуют контейнеры с крышками, не осуществляется вывоз мусора, а емкость для хранения напитка не защищена от прямых солнечных лучей.

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