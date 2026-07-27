Комплексный ремонт улиц Правобережной и Санаторной начался в Хабаровске

Обе улицы ведут к детскому санаторию «Амурский» со стороны центра города, поэтому городские власти решили привести их в порядок. Весной специалисты во главе с депутатом Госдумы РФ Максимом Ивановым прошли этот маршрут и лично убедились в том, что передвигаться пешком по нему крайне сложно, после чего и было принято решение обустроить пешеходную инфраструктуру на этих двух улицах. Сейчас работы ведутся на участке от улицы Бойко-Павлова до улицы Уборевича. Там планируется полностью заменить асфальт на проезжей части, обустроить тротуары и ливневую канализацию, заменить бордюры и дорожные ограждения, а также обновить уличное освещение. Ремонт планируется закончить до 1 сентября.